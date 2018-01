Nowy most na drodze do Kalwarii Pacławskiej [WIDEO, ZDJĘCIA]

Przeglądaj również za pomocą strzałek na klawiaturze

[1/16]

Jeszcze do niedawna most na Wiarze był drewniany. Zbyt wąski i słaby, aby wytrzymać dalszy ruch. Pojazdy mogły się po nim poruszać jedynie wahadłowo, cięższe nie mogły wjechać, z wyjątkiem autobusów.



Przeprawa służyła nie tylko mieszkańcom, lecz również tysiącom pielgrzymów z Polski i zagranicy, którzy głównie latem przyjeżdżali modlić się w sanktuarium w Kalwarii Pacławskiej.



Nowy most o długości 75 metrów i szerokości ponad 9 metrów znajduje się w ciągu drogi powiatowej Bircza - Huwniki - granica państwa. Jego budowa kosztowała 3,15 mln złotych. Ponad 1,6 mln złotych to dotacja z rezerwy ogólnej budżetu państwa. Pozostałe pieniądze to wkład własny powiatu przemyskiego.



Uroczyście oddano do użytku również inną inwestycję w tym rejonie. Zakończony został remont drogi powiatowej Nowosiółki Dydyńskie - Paportno. Wartość tego zadania wyniosła ponad 700 tys. złotych. Z tej kwoty ponad pół miliona to dotacja z Ministerstwa Sprawa Wewnętrznych i Administracji, w ramach puli pieniędzy na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. 100 tys. złotych przekazały Lasy Państwowe Nadleśnictwo Bircza.